Serie B presentato il nuovo KOMBAT Ball 2024 2025 | è il pallone della prossima stagione | FOTO

(Di mercoledì 10 luglio 2024) LaB organizza nei minimi dettagli lae nella giornata di oggi ha svelato i dettagli sul. In occasione del sorteggio del calendarioBKT, che si terrà presso Piazza Europa a La Spezia dalle 19, saràilufficialeBKT. Anche quest’anno, per l’ottava volta consecutiva, è disegnato da Kappa®, fruttoconsolidata partnership tra il celebre brand degli Omini e LegaB. Il, progettato per garantire le massime prestazioni su ogni tipo di superficie, sarà protagonista di una campagna di comunicazione sviluppata da Kappa®. Il lancio avverrà attraverso un video che mostrerà ilprendere le sembianze di una mongolfiera, attraversando alcuni degli scorci più pittoreschi delle città su tutto il suolo italiano che ospiteranno laBKT: da Palermo a Bolzano, fino a La Spezia, dove la mongolfiera atterrerà all’interno dello stadio Alberto Picco.