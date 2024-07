Scoperta archeologica a Roma | un tuffo nel passato

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di mercoledì 10 luglio 2024), la Città Eterna, non smette mai di sorprendere con i suoi tesori nascosti sotto il suolo. L’ultima, annunciata il 2 luglio 2024, aggiunge un nuovo capitolo alla ricca storia della capitale italiana. Un team di archeologi ha portato alla luce un complesso residenziale di epoca imperiale in perfetto stato di conservazione. Questo articolo esplora i dettagli della, il suo significato storico e le potenziali implicazioni per la nostra comprensione della vita nell’antica. Laè avvenuta durante i lavori di scavo per la costruzione di una nuova linea della metropolitana nella zona di Piazza Venezia., foto Ansa – VelvetMagMentre scavavano, gli operai hanno trovato resti di strutture antiche.