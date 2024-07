San Felice ecco Martino e Borghi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 10 luglio 2024) In Eccellenza al Terre di Castelli saluta il centrocampista Riccardo Ferrari che va all’Arcetana. Colpo per il Rolo che chiude per il centrocampista svincolato Emanuel Besea (’97), ex Modena che ha giocato fra B e C con Frosinone, Venezia, Viterbese e Vis Pesaro. In Promozione il Sanpiazza altri due colpi in difesa col centrale Fabio(2000) l’anno scorso all’Anzolavino, Masi Torello e Argentana, e col 2006 Alessandrodalla Governolese. In Terza categoria un poker alla Roveretana: il centrocampista Luca Borsari (’95) che ha vinto il campionato di Terza mantovana al Segnate, poi un trio dal Medolla composto dall’esterno Giulio Bregola (2003), dal mediano Federico Scacchetti (2004) e dal difensore Giovanni Casari (2001).