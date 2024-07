Samsung Galaxy Z Fold6 e Flip6 l’anteprima | a tutta IA!

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Grazie aabbiamo potuto assistere, in quel di Milano, a una presentazione a porte chiuse delle novità introdotte con i nuovi flagship della serieZ. Abbiamo avuto tra le mani infatti, il nuovoe Z. Durante la presentazione, le nuove funzionalità soprattutto legate aAI la hanno fatta da padrone. I nuovi pieghevoli sono un gioiello di funzionalità e performance, ma anchela gamma di nuovi wearables ci hanno sorpreso per design e solidità. Purtroppo lato gaming, andranno testati con mano in maniera approfondita, ma le premesse su questo aspetto sembrano comunque promettenti, dato cheavrà una camera di vapore 1.6 volte più grande per limitare il surriscaldamento dato da sessioni prolungate di utilizzo.