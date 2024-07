Record Sammontana Fatturato in crescita e piani di espansione | Qui per il territorio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 10 luglio 2024) di Elisa Capobianco Continua a crescere, con il sorriso. Con quel sorriso che nutre da 78 anni il futuro di intere generazioni, grazie a una famiglia, empolese fino al midollo, che ha saputo fare della passione un mestiere. E in effettidi motivi per festeggiare ne ha più di uno. Partendo dai numeri. Dopo anni segnati dal rincaro di materie prime ed energia, dalle guerre e da una faticosa ripresa post Covid, ecco la "sorpresa": l’azienda ha chiuso il 2023 con undi 549 milioni di euro (+13%) e un Ebitda pari a 74,4 milioni di euro (+89% rispetto al 2022). Il segmento gelato ha contribuito per 52% alcomplessivo, seguito dalla pasticceria con il 43% (Tre Marie e Il Pasticcere) e dal segmento pranzo e snack con il 5% (Bonchef).