Prevenire e contrastare il disagio giovanile | arriva ‘Gang’ il gruppo di ascolto notturno

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Sarzana (La Spezia), 10 luglio 2024 – Comprendere e analizzare le cause delper cercare di contrastarlo, ma soprattutto di prevenirlo. Questo il senso dell’Educativa di strada sperimentale, progetto che a partire dalle prossime settime verrà portato avanti nelle due maggiori città della provincia, ma che a Sarzana, per mano della cooperativa sociale Lindbergh, è in certa misura già iniziato da alcuni mesi. Le iniziative che vedono giovani operatori del terzo settore interagire direttamente con i ragazzi del territorio sono state presentate ieri mattina, nella sala consiliare di Palazzo Roderio, a margine del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal prefetto Maria Luisa Inversini. Incontro a cui hanno preso parte le forze dell’ordine e tutti i sindaci della Val di Magra, oltre a quello di Lerici, Leonardo Paoletti, e di Bolano, Paolo Adorni, ma anche rappresentanti delle associazioni che si occupano direttamente del tema.