Non serve un ceppa siamo fott***! | patrimoniale? Claudia Fusani spianata su Rete 4

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Il successo di Jean-Luc Mélenchon al secondo turno in Francia tira fuori il peggio della sinistra italiana, tornata ad invocare la "grande ammucchiata" in stile francese e anche la, in primissima fila Elly Schlein e Angelo Bonelli. Sempre la solita storia: vogliono "punire" i ricchi. E disi parla a 4 di Sera, il programma di4 dove, tra gli ospiti, nella puntata di mercoledì 10 luglio figurava, giornalista molto vicina alle posizioni dem. E, ovviamente,si dice del tutto d'accordo con quanto proposto dalla Schlein, la, questo "perché chi ha di più deve dare di più". Rubare ai ricchi per dare ai poveri, sostengono i novelli Robin Hood. Eppure la stessa, a stretto giro, ammette che "abbiamo un sistema fiscale progressivo" e che la vera sfida sarebbe "combattere l'evasione fiscale".