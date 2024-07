L' Anticiclone Africano Ritorna | Settimana Prossima All' insegna del Caldo Intenso

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Roma - Dopo un lieve cedimento nel fine, l'tornerà a dominare su tutta l'Italia, prolungando la fase di stabilità eche interesserà il Paese da nord a sud. Ad eccezione di qualche fenomeno di instabilità locale, non sono previste precipitazioni significative, mentre ilsi farà sentire intensamente, anche durante le ore notturne, con un clima spesso afoso. Le temperature massime raggiungeranno valori elevati, con punte che potranno toccare i 36-38°C o addirittura superarli in alcune aree, mentre lungo le coste le temperature saranno leggermente inferiori. La morsa delinteresserà l'intera Val Padana e tutto il Centro-Sud. L'ondata diin arrivo si distinguerà non solo per la sua intensità, ma anche per la sua durata, prevista per gran parte della