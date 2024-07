La settimana corta? Piace soprattutto a donne genitori e a chi ha stipendi bassi I risultati del progetto pilota in Portogallo

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Lalavorativa di quattro giorni è una pratica «legittima e fattibile», ma per funzionare davvero «richiede una profonda riorganizzazione». L’ultima conferma arriva dal, dove sono stati resi noti idelnato su iniziativa del ministero del Lavoro. La sperimentazione ha coinvolto un totale di 41 aziende e oltre mille lavoratori, che hanno optato per diversi formati della «». Il supporto tecnico delè arrivato da 4 Day Week Global, un’organizzazione no-profit che si occupa proprio di promuovere lalavorativa di quattro giorni in tutto il mondo. Il coordinamento vero e proprio delle attività di ricerca fa a capo invece a Pedro Gomes, professore di Economia alla Birbeck University di Londra, e Rita Fontinha, professoressa di Risorse umane strategiche alla Henley Business School.