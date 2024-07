La salamandra infernale | un’esplorazione approfondita

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Laè una delle creature più affascinanti e misteriose del mondo naturale. Si tratta del più grande anfibio dell’America del Nord, dalle caratteristiche uniche e affascinanti, tanto interessanti per il panorama scientifico e non solo. Conosciuta anche come “hellbender” in inglese, laè un anfibio gigante, il più grande dell’America del Nord. Il suo nome scientifico è Cryptobranchus alleganiensis. Le sue caratteristiche uniche, il comportamento intrigante e l’importanza ecologica la rendono un soggetto di grande interesse per biologi e appassionati della natura., foto Pixabay – VelvetMagLapuò raggiungere una lunghezza di oltre 70 cm e un peso di circa 2,5 kg.