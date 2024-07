La rosa della vendetta | la scoperta choc di Vefa

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Le anticipazioni riguardanti le prossime puntate de Laprendono in contropiede i fanserie tv. Ecco cosa succederà. La prima stagione de Laè andata in onda lo scorso anno in Turchia con il titolo originale Gülcemal, trasmessa su Fox dal 6 aprile al 13 luglio, per un totale di tredici puntate. Lo sceneggiato ha attirato anche l’attenzione dei telespettatori italiani, che stanno apprezzando particolarmente le interpretazioni di Murat Ünalm?? e Melis Sezen, nei panni dei protagonisti Gülcemal ?ahin e Deva Nakka?o?lu. Saràil protagonista dei prossimi episodi de La– notizie.com (foto @Mediaset Infinity)Il debutto su Canale 5 in prima serata è avvenuto lo scorso 7 giugno e i numeri che Mediaset sta registrando sono abbastanza impressionanti.