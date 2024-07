Juve Sancho e Koopmeiners per la felicità di Thiago Motta | ma i costi sono elevati

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Torino, 10 luglio 2024 – Con l’arrivo di Khephren Thuram a Torino laha chiuso il primo trittico di acquisti con Michele Di Gregorio e Douglas Luiz, ma di certo il lavoro di Cristiano Giuntoli non è finito. La rivoluzione richiede tempo, anche se tra dieci giorni lapartirà in ritiro, e i prossimi due innesti dovrebbero essere in attacco e a centrocampo, dati economici permettendo. Gli obiettivi più sensibiliJadone Teun, mentre per la difesa si continua a puntare a Todibo.costa 40 milioni Rivoluzione anche in attacco, ovviamente Dusan Vlahovic escluso.ripartirà dal serbo, ma ai suoi lati è certa la conferma di Yldiz e in più il nuovo mister vorrebbe lavorare con Soulè, ma sulla permanenza dell’argentino peserà il tenore delle offerte.