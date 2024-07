Inside Out confermata la serie spin-off | quando debutterà su Disney+

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di mercoledì 10 luglio 2024) La storia diOut non si chiuderà con il secondo capitolo cinematografico: la Disney ha annunciato difatti la-off. L’annuncio è arrivato a pochi giorni di distanza dall’uscita del sequel, che continua a riscuotere consensi di pubblico e critica. Di seguito, tutti i dettagli trapelati. Lo scorso 19 giugno 2024 ha fatto il suo debutto nelle sale cinematografiche italianeOut 2. Prodotto dai Pixar Animation Studios, in co-produzione con Walt Disney Pictures, il film è approdato sul grande schermo a distanza di nove anni dall’uscita del precedente capitolo premiato come Miglior Film d’Animazione agli 88° Premi Oscar. Solo nel suo primo giorno di programmazione, in Italia il lungometraggio ha sfiorato un incasso di 3 milioni di euro.