Incidente sull’A1 tir esce di strada e si ribalta nella scarpata | morto un 44enne di Pescara

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Parma, 10 luglio 2024 – Èun autotrasportatorenell’avvenuto questa mattina, tra Parma e Piacenza. L’uomo, originario di, è uscito dicon il suo tir ed è cadutoadiacente all'autondosi. Cosa è successo Ilstava viaggiando in direzione di Bologna quando, nel tratto tra Fiorenzuola e Fidenza, al chilometro 88 sud, ha perso il controllo del mezzo pesante che si èto. Le cause dell'sono al vaglio della poliziale di Parma. Laè rimasta parzialmente chiusa per ore: le auto viaggiavano soltanto su due corsie, moltissimi automobilisti sono stati dirottati su percorsi alternativi. Sul posto gli agenti della Pole tutti i mezzi di soccorso.