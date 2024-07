In carcere da undici mesi al Cairo per possesso di stupefacenti | la storia di Luigi Giacomo Passeri La famiglia | No ad altro caso Regeni

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 10 luglio 2024) “Torturato, in stato di abbandono e senza cure dopo un intervento chirurgico”. Da quasi un anno,– 31enne di Pescara che vive a Londra – è detenuto nelle carceri egiziane. Secondo quanto si sa al momento, l’accusa da parte delle autorità egiziane nei confronti diè di detenzione e traffico die di far parte di una rete di spaccio diper venderli sul mercato locale. L’ambasciata italiana presente alsta seguendo ilda vicino e, in stretto coordinamento con la Farnesina, assicura i costanti contatti con i familiari e legali., lae le lettere scritte durante la detenzione “Ha subito torture, è stato rinchiuso in una cella piena di feci, urine, scarafaggi, con le manette talmente strette da non far più scorrere il sangue nelle dita”.