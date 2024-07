Il coordinatore per la lotta all' antisemitismo Angelosanto | Dal 7 ottobre casi quadruplicati

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 10 luglio 2024) "L'va inquadrato come una minaccia alla sicurezza nazionale, non più solo intesa come protezione dell'integrità territoriale e dell'indipendenza politica ma anche come difesa da attori interni. La minaccia antisemita mira a colpire una parte della popolazione, le minoranze ebraiche sul territorio, incidendo proprio sulla coesione politico-sociale e quindi attenta ai principi posti a fondamento della Repubblica e della Carta Costituzionale''. Lo ha detto questa mattina ilnazionale per lacontro l', il generale Pasquale, nella sua prima audizione presso la Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo,e istigazione all'odio e alla violenza, presieduta dalla senatrice a vita Liliana Segre.