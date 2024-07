I 7 migliori Trentodoc Rosé scelti dal Gambero Rosso

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Dei 12 vini del Trentino che hanno ottenuto i Tre Bicchieri 2024, le metà è stata assegnata a ottime espressioni di, che rimangono sulla vetta della regione (ma tra i premiati dello scorso anno troverete annche vini fermi. bianchi e rossi) e sotto la definizione "Bollicine di Montagna" si muove una delle zone spumantistiche più convincenti d’Italia. Sono vini che dimostrano tutta la loro autorevolezza grazie a dosaggi centrati e a (lunghe) permanenze sui lieviti, per esprimere fino in fondo il potenziale che queste varietà possono dare in termini di complessità. Tante le conferme tra i premiati, e un elenco che sottolinea l’ottimo andamento delle versionie annovera alcune validissime nuove entrate, come Mas dei Chini. Gentilezza e determinazione, in sintesi, per rilanciare il comparto enologico trentino e ribadire che Trento non è solo spumante classico.