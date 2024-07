Giro d’Italia Donne Arrivo a Toano che festa!

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Giornata fantastica ieri per, in Appennino, con l’della terza tappa delFemminile: paese trasformato da un addobbo eccezionale grazie alla straordinaria mobilitazione di un esercito di volontari coordinati dal consigliere comunale Magri. "Oggi il nostro comune ha brillato di rosa, – ha detto il neo-sindaco Leonardo Perugi – abbiamo ospitato le cicliste nell’della terza tappa delWomen e ne siamo orgogliosi. Si è trattato di un evento che ha riunito tutta la nostra comunità in un clima di gioia e di collaborazione. Grazie di cuore ai cittadini, ai dipendenti comunali, ai commercianti, alla Pro loco e ai 52 volontari delle diverse associazioni che hanno reso possibile questa splendida giornata.