Giardiniera fatta in casa | tutta la campagna in un vasetto

Leggi tutta la notizia su pianetadonne.blog

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Laè una ricetta antica per conservare a lungo le verdure della nostra amata. Le origini sono piemontesi, ma l’abitudine si è diffusa presto sula Penisola, perché gli ortaggi, cucinati in questo modo, sono davvero sfiziosi e saporiti. Realizzarla è semplice, ma ricordiamoci di ridurre le verdure in tocchetti tutti grandi uguali, per renderla più facile da assaporare e per favorire anche una cottura uniforme. Dovremo infatti sbollentarli in una miscela di acqua, aceto e vino prima di riporli nei barattoli sterilizzati. Possiamo servirla come aperitivo, aggiungerla alle insalate, sulla pizza o gustarla come contorno. Attenzione, però, prima di poter godere del suo sapore particolarissimo, dovremo lasciarla riposare un mese almeno in un luogo fresco e asciutto, in modo che possa impregnarsi di tutti i sapori.