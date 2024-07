Fermignano di nuovo in paradiso | un anno dopo è ancora B2

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Per la prima promozione erano serviti diversi tentativi, per la seconda ne è bastato uno.una sola stagione dalla retrocessione e dal ritorno in Serie C, il Circolo Tennisapproda nuovamente in Serie B2 con la squadra maschile, il massimo livello raggiunto dalla società metaurense nella propria storia sportiva. Il club ci era arrivato per la prima volta nell’annata 2021/22 e quello era stato un momento memorabile per i tennisti fermignanesi, reso possibile da un cammino impeccabile costruito già a partire dal girone regionale, chiuso in prima posizione, fino ad arrivare alla finale nazionale, dominata contro la squadra di Casale Monferrato. Poi era arrivata la discesa in Serie C,un solodi, ma a 12 mesi di distanza è già tempo di festeggiare di