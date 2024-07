F1 Simone Ashley di Bridgerton nel cast del film con Brad Pitt

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di mercoledì 10 luglio 2024) La star disi unisce aldi F1 cone la regia di Joseph Kosinski. Il, co-prodotto dacon il sette volte campione del mondo di Formula 1 Lewis Hamilton e il veterano Jerry Bruckheimer, è stato girato durante veri weekend di gara. L’uscita nelle sale è prevista per fine giugno 2025. Nel primo trailer ufficiale rilasciato la scorsa domenica, abbiamo potuto dare un primo sguardo anei panni di un’ex pilota del massimo campionato motoristico per monoposto, che tornerà in attività nel disgraziato team AXPGP, finendo per sfidarsi con un rampante e giovane compagno di squadra (Damson Idris).in F1 YTPer quanto riguarda, il cui ingresso neldelè stato riportato da Variety, è molto più probabile che la vedremo in pista prima della quarta stagione di, la cui produzione non inizierà certamente prima di un anno.