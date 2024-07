Emergenza climatica superata 12 volte la soglia di +15 gradi

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Qualcuno prova ancora a negare l’esistenza del cambiamento climatico causato dall’impatto dell’attività umana, ma i dati raccolti da Copernicus sono chiari. Lo scorso mese di giugno è stato il più caldo di sempre a livello globale, facendo segnare una temperatura media dell’aria superficiale Era5 di 16,66, ossia 0,67al di sopra della media del periodo compreso tra il 1991 e il 2020 per lo stesso mese e 0,14al di sopra del record stabilito nel giugno 2023. Lo studio diffuso dal Servizio per il Cambiamento Climatico di Copernicus, che pubblica bollettini mensili per tenere traccia dei mutamenti che sono ormai sotto gli occhi di tutti, è basato su miliardi di misurazioni provenienti da satelliti, navi, aerei e stazioni meteorologiche di tutto il mondo.