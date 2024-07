Differenza Donna | A Salerno ancora una sentenza dove le donne non vengono credute

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIeri la terza sezione penale del Tribunale di, ha assolto un uomo imputato di un grave episodio di violenza sessuale. In un processo complesso che vedeva l uomo imputato anche di maltrattamenti pluri-aggravati, lesioni personali nei confronti della convivente, la decisione dei giudici di assolvere l uomo dal reato di stupro e condannare solo per maltrattamenti nonostante le dichiarazioni precise e puntuali dellasottoposta ad esame testimoniale per oltre tre ore. – la nota della Responsabile del Centro Antiviolenza “Anna Borsa”, Dott.ssa Michela Masucci Lanon è stata creduta per aver subito il reato di violenza sessuale e ciò lascia tutte noi operatrici e avvocate del centro antiviolenza Anna Borsache abbiamo assistito ladavvero sgomenti.