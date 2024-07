Copa America l' Argentina batte 2-0 il Canada e vola in finale

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 10 luglio 2024) East Rutherford (Stati Uniti), 10 luglio 2024 – L’campione in carica2-0 ile per la quarta volta nelle ultime cinque edizioni dellastrappa un pass per la. Così come accaduto nel match inaugurale della manifestazione, l’Albiceleste ha squadernato una prestazione dominante contro i canadesi, facendosi trascinare da un Leo Messi in formato deluxe, capace di deliziare il pubblico del MetLife Stadium di East Rutherford con una serie di giocare da autentico campione e di mettere in ghiaccio risultato e partecipazione allacon la rete del definitivo 2-0. Ad aprire le danze e a spegnere gli ardori delci ha pensato però Julian Alvarez, preferito da Scaloni a Lautaro Martinez per comporre il tandem d’attacco con Messi dal 1’ e andato in rete anche nel match disputato tra le due squadre nel corso della fase a gironi: al 22’ l’attaccante in forza al Manchester City ha raccolto il perfetto filtrante dell’ex Udinese Rodrigo De Paul e, a tu per tu con Crepeau, lo ha trafitto con un piatto destro.