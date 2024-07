Chiesa al Napoli la notizia fa esultare i tifosi | mossa decisiva di Conte!

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Federicopuò essere il colpo a sorpresa per il calciomercato del, nelle scorse ore c’è stata unache può cambiare tutto. Ilha cominciato formalmente la nuova stagione. A Castel Volturno, sotto gli attenti ordini di Antonioe del suo staff, i calciatori si stanno radunando per svolgere i test fisici, prima della partenza per il primo ritiro precampionato a Dimaro-Folgarida. Intanto la società sta lavorando assiduamente sulle trattative di calciomercato per regalare al nuovo allenatore tutti i rinforzi richiesti. Uno dei giocatori che da sempre stuzzicano la fantasia di Antonioè Federico, attaccante della Juventus che dovrebbe lasciare i bianconeri in questa sessione di mercato. Il contratto dell’esterno è infatti in scadenza al 30 giugno 2025, ciò vuol dire che la Juventus – in assenza di rinnovo – sarà costretta a cederlo (anche in prezzo di saldo, ndr) in questa sessione di calciomercato per non perderlo a zero.