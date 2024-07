Chi è Jaan Roose | tutte le sue imprese sulla slackline

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Messina, 10 luglio 2024 –, una vera e propria forza della natura. L’atleta estone, sponsorizzato RedBull, ha appena attraversato lo Stretto di Messina, percorrendo 3,5 chilometri su una fune larga poco meno di 2 centimetri, confermandosi uno degli esponenti più importanti della sua disciplina, lo slacklining. Ma in cosa consiste? Lo slacklining È un esercizio di equilibrio e di bilanciamento dinamico. Secondo Wikipedia, il nome di quest'attività deriva dalla, una fettuccia di poliestere o nylon (o più raramente altri tessuti sintetici, come kevlar o dyneema) tesa tra due puntiquale si cammina. Questa disciplina, che per certi versi assomiglia all'arte del funambolismo, ne differisce in alcuni aspetti fondamentali: si cammina su una fettuccia piatta e non su un cavo o su una corda, inoltre non prevede l'uso del bilanciere.