Casa della salute | alla Torelli e Dottori l’appalto da tre milioni

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Sarà l’impresadi Cupramontana a eseguire i lavori necessari per la realizzazionedell’ospedale di comunità di Recanati. L’impresa, infatti, si è aggiudicataindetto dall’Azienda territoriale di Macerata con un ribasso del 10,20 per cento sull’importo a base di gara, per un importo netto di tree 320mila euro. A contendersi, il cui importo a base dell’asta era di tree 601.444 euro,fine, delle oltre 30 aziende iniziali, sono state in due, lae la Panichi. Come si ricorderà all’Area vasta 3, dei fondi Pnrr assegnatiRegione, sono stati destinati 72di euro di cui cinquee 155mila per la ristrutturazione di una intera ala dell’ospedale Santa Lucia per l’attivazione di unadi comunità.