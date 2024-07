Calcutta sostiene la compagna contro Morgan | Addio Warner E la casa discografica ci ripensa

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di mercoledì 10 luglio 2024) (Adnkronos) – Dai suoi profili socialannuncia di aver interrotto ogni rapporto lavorativo conMusic Italia. La decisione è stata presa a seguito della scelta dell’etichetta di offrire un contratto a, attualmente sotto processo per stalking e diffamazione a Lecco accusato di aver perseguitato la cantautrice Angelica Schiatti, attualedi. Il cantautore di Latina ha prima condiviso nelle sue storie su Instagram un messaggio della, Angelica Schiatti, che ha scritto: “Grazie di cuore per la solidarietà e l’affetto che sto ricevendo da molti di voi. Sono stata in silenzio quattro anni e continuerò a restarci (tanto sono i fatti che parlano per me) sperando che la giustizia possa fare il suo percorso in tempi umani.