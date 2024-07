Botte minacce e il tentativo di ucciderla dopo 20 denunce è ancora a piede libero | il terrore di una giovane

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Le, le, ildi investirla con l’auto, un cane sparito nel nulla. E poile aggressioni, anche alle persone a lei vicine, al nuovo compagno. La vicenda delladi Bacoli, vittima di stalking, ha un triste epilogo. L’uomo nonostante 20, è. La situazione è stata raccontata un anno fa da Fanpage.it,uno degli episodi più gravi in cui l’ex fidanzato aveva cercato di sfondare con l’auto la porta di ingresso dell’abitazione della ragazza e aggredire a bastonate l’attuale compagno di lei. Le violenze sono proseguite, culminando in un recente episodio in cui laè stata inseguita e minacciata di essere sfigurata, con l’ex che ha anche dichiarato di aver ucciso il suo cane e minacciato di ucciderne un altro.