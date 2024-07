Atalanta iniziato il ritiro | da Zaniolo primo arrivato a quelle parole a Koopmeiners|Serie A

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di mercoledì 10 luglio 2024) 2024-07-10 14:30:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema arrivata da Calciomercato.com: Al Centro Bortolotti di Zingonia è suonata la campanella per ilgiorno didell’per la stagione 2024/2025, che si è presentata da Campione d’Europa League in carica. Quest’anno proprio per questo motivo la stagione parte prestissimo: il 14 agosto a Varsavia sarà impegnata con il Real Madrid nella Supercoppa. In attesa del rientro dei nazionali dopo gli impegni a Euro 2024 e in Copa América, dopo i test fisici di rito e il pranzo fuori da Zingonia per via dei lavori in corso (appuntamento alle 12.30), èilgiorno di allenamento a porte chiuse nel pomeriggio. I convocati: PORTIERI: Carnesecchi, Musso, Rossi DIFENSORI: Godfrey, Hien, Kolasinac, Bonfanti CENTROCAMPISTI: Adopo, Bakker, De Roon (condizioni da valutare), Hateboer, Koopmeiners (condizioni da valutare), Ruggeri, Zappacosta ATTACCANTI: Lookman, Miranchuk, TouréUNDER AGGREGATI: Vismara, Giovane, Palestra, Zuccon, Diao Saranno presenti sin da domani al Centro Sportivo Bortolotti, ma non si alleneranno con la squadra: Scalvini (proseguirà a Zingonia il percorso riabilitativo) e(terapie e lavoro individuale fino indicativamente al 20 luglio).