Viabilità Roma Regione Lazio del 09-07-2024 ore 16 | 30

(Di martedì 9 luglio 2024)9 LUGLIOORE 16.20 TOMMASO RENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON L’A1-NAPOLI, DOVE A SEGUITO DI UN INCIDENTE IL TRAFFICO SI PRESENTA INCOLONNATO TRA VALMONTONE E COLLEFERRO IN DIREZIONE DI NAPOLI SPOSTIAMOCI SUL RACCORDO DOVE SI STA IN CODA SULLA CARREGGIATA ESTERNA TRA PONTINA E DIRAMAZIONESUD MENTRE IN INTERNA VI SONO DEI RALLETAMENTI TRA CASSIA BIS E SALARIA CODE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA LA TANGENZIALE EST E PORTONACCIO IN DIREZIONE DEL RACCORDO E PROSEGUENDO ANCHE NEI PRESSI DELLO SVINCOLO PER TOR CERVARA PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO, RALLENTATA LA CIRCONE SULA LINEA DELL’ALTA VELOCITA-FIRENZE A CAUSA DI UN GUASTO ALLA LINEA TRA CAPENA E GALLESE, I CONVOGLI REGISTRANO FINO A 30 MINUTI DI RITARDO DA TOMMASO RENZI E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO.