Vi spiego perché ayahuasca sciamani e riti ‘magici’ spopolano sempre di più anche in Italia | parla il sociologo

(Di martedì 9 luglio 2024) C’è lo sciamano (curandero) colombiano Jhonni Benavides. Èmusicista e guida i partecipanti al “Rituale di cura con la forza della foresta”. Un rituale composto da musiche, danze e l’assunzione dell’, un decotto di una liana e di una pianta utilizzato da tempo immemore nei ritualici in Amazzonia. È vietato in, ma i suoi effetti sono funzionali all’evento. E vanno dalla breve euforia, alla percezione del tempo fortemente alterata fino ad avvertire una separazione del corpo e della mente, e una sensazione di unione con il mondo. Tutti elementi caratteristici di un ritoco svoltosi all’abbazia di Santa Bona a Vidor (Treviso), dove, come racconta la cronaca di questi giorni, ha partecipato Alex Marangon, il ragazzo barista veneziano di 25 anni, il cui corpo senza vita è stato ritrovato nel greto del fiume Piave il 4 luglio.