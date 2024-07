Venturi finestrella con delitto | La star perfetta del nostro tempo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 9 luglio 2024) Lo spezzatino di vitello di Maigret, gli arancini di Montalbano, il pudding di Poirot, le torte di miss Marple Da sempre c’è un filo rosso che collega i grandi investigatori al cibo. "Perché – dice Filippo– il cibo umanizza il carattere dei personaggi, li definisce". Non tutti si accontentano di sedere soltanto a tavola. Gourmet per gourmet, spopolano dagli chef-detective, dal Pepe Carvalho di Montalban al Caleb Roony di Patterson, solo per citarne alcuni. A Bologna Emilio Zucchini, cuoco di una trattoria del centro, è già alla sua quarta avventura. Lo ha inventato una decina di anni fa un collega (ristoratore per davvero), appunto, che in lui ha immesso quelle caratteristiche (senso di libertà accompagnato all’ansia, perspicacia accoppiata alla capacità di ascolto) che lo hanno fatto subito amare al pubblico dei lettori.