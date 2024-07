Uno scudo per tutti i governatori la proposta della Lega in Liguria

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di martedì 9 luglio 2024) Un’immunità, unoper assicurare che i presidenti di regione indagati possano tranquillamente continuare a stare al loro posto. In nomegovernabilità. Laarriva, attraverso le colonne de “La Verità”, dal viceministro alle Infrastrutture ed esponenteEdoardo Rixi. Naturalmente lo spunto è la vicenda del presidente ligure Giovanni Toti, ai domiciliari dal 7 maggio scorso, il quale non ha alcuna intenzione di dimettersi. In nomein-governabilità. “Il conto, nell’inchiesta inche coinvolge il governatore Toti, lo stanno pagando i cittadini”, ha detto Rixi, “Il rischio è che si blocchinoi cantieri. Servono nuove regole sul finanziamento ai partiti, e unoper i presidenti di regione che garantisca governabilità.