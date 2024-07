Un Boeing perde la ruota al decollo da Los Angeles Altri guai per l' azienda aeronautica Usa

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 9 luglio 2024) Roma, 9 luglio 2024 - Non finiscono iper la: lunedì un suo velivolo di linea ha perso unaaldall'aeroporto di Los. L'industriadi Arlington, che ha appena accettato di dichiararsi colpevole per aver ingannato la Federal Aviation Administration in relazione a due incidenti mortali ed è nel mirino per le maschere di ossigeno per i passeggeri ad alta quota, è incappata in un nuovo imbarazzante incidente e nella conseguente apertura di una nuova indagine da parte della Faa. UnlaalUn aereo i linea757-200 con a bordo 174 passeggeri e sette membri dell'equipaggio, diretto a Denver in Colorado, ha perso lunedì uno pneumatico durante ildal LosInternational Airport.