Torna Il Festival di Open – Le sfide del futuro a Parma | a settembre tre giorni di eventi e dialoghi

(Di martedì 9 luglio 2024) Il conto alla rovescia è cominciato: dopo il successo della sua prima edizione, ildiè pronto are. La location, l’entusiasmo e gli obiettivi sono rimasti invariati: l’evento, che avrà luogo ancora una volta a, punterà a esplorare tematiche d’attualità e ledel. Ci saranno, però, alcune novità rispetto all’anno scorso. Innanzitutto, al patrocinio del Comune si è aggiunto quello dell’Università di. Inoltre, le date da salvare sul calendario non sono più solo due, ma tre: dal 20 al 22, dalle 15 di venerdì fino all’intera giornata di domenica. Infine, l’evento si tinge dei colori della città: viola, in onore delle violette di, fiori delicati, dai petali fitti e il colore intenso. Ma anche giallo, la nuance peculiare di molti edifici del posto.