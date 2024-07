Toni Kroos si ritira | la città di Greifswald gli rende omaggio ma lui non farà più ritorno in Germania Dopo le 23 Madrid è più sicura

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 9 luglio 2024) Quella contro la Spagna è stata l’ultima gara ufficiale di. Eliminato ai quarti di finale di Euro 2024, l’ormai ex centrocampista si èto davanti alla sua gente, con la maglia della sua. Tutto il mondo del calcio (e non solo) ha volutorealla leggenda tedesca. Sui social e in piazza, come accaduto a– lain cuiè nato e cresciuto – dove gli abitanti si sono riuniti per celebrare il loro campione. In che modo? Disponendosi in una posizione tale da ricreare la scritta “Ton8”. L’ex calciatore, però, non tornerà inper trascorre la sua nuova vita. Tutto per una questione di sicurezza e immigrazione sempre più crescente, perché come da lui dichiarato “questa situazione finisce per causare problemi, che portano i tedeschi a essere sempre più divisi“.