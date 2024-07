Tensione Uefa-Governo Mulè | Il mio emendamento esclude le squadre in coppa? Cacchiate ecco perché non è così

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di martedì 9 luglio 2024) A Cityrumors.it parla il vice-presidente della Camera dei Deputati e parlamentare di Forza Italia che spiega cosa è successo e quanto “sia stato inutile il polverone sollevato da alcuni” “Io escludo leitaliane dalle coppe Europee? Ma per favore, ma non date retta a sciocchezze che manda in giro qualcuno, il mionon aveva nulla che mettesse in pericolo chissà cosa, comunque è stato depositato e anche riformulato in attesa del, poi vedremo, ma niente è in pericolo, basta con queste stupidaggini“. A parlare in modo chiaro è il diretto interessato Giorgio, il deputato di Forza Italia e vice-presidente della Camera dei Deputati che ha spiegato a Cityrumors.it cosa è successo in tutta questa storia e situazione che avrebbe messo l’sul chi va là, tanto da avvisare il ministro dello Sport Andrea Abodi.