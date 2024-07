Taremi atterrato a Milano! L’Inter abbraccia la sua nuova punta

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 9 luglio 2024) Mehdiè appena sbarcato all'aeroporto Malpensa dila sua, che arriva a parametro zero dal Porto. ARRIVATO – Ecco! Il giocatore iraniano, doveva arrivare stasera intorno alle 21, invece ha anticipato sbarcando aproprio ora. Arriva a parametro zero dal Porto., dunque,il suo nuovo gigante in attacco, che si aggrega a Lautaro Martinez, Marcus Thuram e Marko Arnautovic.si sottoporrà alle visite mediche con il club, prima di mettere la firma sul contratto con i nerazzurri. L'ultimo step ovviamente sarà l'annuncio ufficiale.