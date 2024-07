Tamberi si testa a Szekesfehervar | Ogni singolo salto conta sempre di più verso Parigi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 9 luglio 2024) Prosegue per Gianmarcoil percorso di avvicinamentoi Giochi Olimpici di2024, in cui cercherà di bissare l’oro a cinque cerchi conquistato nell’ultima edizione a Tokyo. ‘Gimbo’ sarà di scena quest’oggi nel Meeting di(Ungheria), valevole come tappa Gold del Continental Tour, per trovare delle risposte positive in vista delle settimane che precedono le Olimpiadine. “È un giorno importante per ‘costruire’ .in avvicinamento alle Olimpiadidi più. Proverò a performare al meglio, a perfezionare la tecnica e a sfidare me stesso. Non mancano molti meeting prima delle Olimpiadi, al 99% saranno i miei ultimi Giochi, quindi non vedo l’ora“, ha dichiarato il marchigiano nella conferenza stampa della vigilia.