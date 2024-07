Strade e fognature da sistemare Arrivano i fondi per la ricostruzione

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 9 luglio 2024) Trasferiti un milione e 748mila euro all’Ufficio specialeper il ripristino dellecomunali dissestate e il rifacimento dei sottoservizi a Bolognola. Si tratta di un anticipo sul totale del contributo programmato dall’ordinanza speciale, per le attività di progettazione e lo svolgimento delle procedure per l’affidamento nella fase iniziale dei lavori. In totale gli interventi sono finanziati con 8,7 milioni. A firmare il decreto il commissario Guido Castelli: "Bolognola è un piccolo Comune che sta dimostrando, anche grazie alla determinazione del sindaco Cristina Gentili, quanto sia non solo importante ma soprattutto possibile rivitalizzare le comunità di alta montagna". Il primo cittadino ha ringraziato tutti i collaboratori della struttura commissariale e dell’Usr che, "non con poche difficoltà da superare, permettono l’avanzamento dei lavori di