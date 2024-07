Sinner-Medvedev Wimbledon 2024 | assalto alle semifinali

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 9 luglio 2024) Un duello davvero molto interessante in questi quarti di finale del torneo più famoso e importante su superfice in erba.apre le porte a questo turno così affascinante che vedrà impegnato il nostro Jannik, il numero uno del mondo del Ranking ATP del tennis, contro il russo Daniilin questo scontro che vedrà impegnati due ottimi tennisti. Ecco tutto quello che c’è da sapere sucon le ultime e dove sarà possibile assistere in televisione all’incontro. Le parole dell’altoatesino dopo l’ultima vittoria (Getty Images)“? Sarà una partita difficile – afferma Jannikin conferenza stampa –. Lui sta giocando molto bene sull’erba, sta servendo e rispondendo bene. Lui è un giocatore che tiene sempre bassa la pallina, sarà una partita molto tattica, fisica, con scambi lunghi.