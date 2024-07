Quando gioca Jasmine Paolini la semifinale a Wimbledon? Data orario avversaria tv

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 9 luglio 2024)affronterà Donna Vekic nelladi2024. La tennista italiana ha travolto la statunitense Emma Navarro in due rapidissimi set e si è così guadagnata il diritto di proseguire la propria avventura nel terzo Slam della stagione, diventando anche la nuova numero 5 del mondo. La toscana ha raggiunto un traguardo davvero storico dopo aver raggiunto la finale del Roland Garros e ora può sognare in grande anche sull’erba londinese.scenderà in campo nella giornata di giovedì 11 luglio (da definire, non prima delle ore 14.00) per sfidare la croata, un’oggettivamente alla portata della nostra portacolori. Le due atlete si sono fronteggiate in tre occasioni, l’azzurra conduce per 2-1 nei precedenti contro l’attuale numero 37 del ranking WTA:si impose per 7-6(3), 6-2 nei trentaduesimi di finale a Montreal e per 7-6(2), 6-2 nelle qualificazioni di Cinnati nel 2021, mentre Vekic ebbe la meglio per 6-2, 6-0 nelladi Courmayeur nel 2021.