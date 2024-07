Punto da un’ape | è morto l’ex della Reggiana Stefano Guerra

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 9 luglio 2024) Reggio Emilia, 9 luglio 2024 – Non ce l’ha fatta, ex granata. Purtroppo è deceduto oggi, nel tardo pomeriggio, al Santa Maria Nuova di Reggio. Ha lottato, tra la vita e la morte per le conseguenze di una puntura di insetto (probabilmente) nei giorni scorsi. Tutta Reggio Emilia ha seguito con grande apprensione la situazione:, infatti, viveva in città ed era molto amato. Nato a Verona nel 1962, era un ex difensore, spesso impiegato come terzino destro a tutta fascia. Una delle paginesua carriera l’ha scritta proprio a Reggio Emilia col granatadegli anni di mister Pippo Marchioro. Il suo legame con la squadra granata è sempre stato vivo: basti pensare che poche settimane fa aveva partecipato alla festa annuale dei tifosi del "Gruppo Vandelli" insieme ad altri ex compagni.