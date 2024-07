Prevenzione delle gravi malattie Regata per la vita e per l’amore

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 9 luglio 2024) La costa marchigiana ha ospitato la nuova edizione dellaPer La. La manifestazione sportiva è giunta alla sesta edizione ed è nata nel segno della beneficenza e della. Come ogni anno, è promossa dalla Clinica Oncologica dell’Università PolitecnicaMarche - AOUMarche, insieme a Marina Dorica di Ancona, il Club Nautico di Senigallia, la Lega Navale di Senigallia, la Federazione Italiana di Vela - X Zona, One Health Foundation e l’armatore e campione di vela Alberto Rossi. Le 33 imbarcazioni in gara sono partite da Senigallia alle ore 12 per arrivare a Marina Dorica. Alle ore 18 di domenica si è tenuta a Marina Dorica la cerimonia di premiazione alla presenzaistituzioni, degli equipaggi,associazioni di volontariato e dei pazienti.