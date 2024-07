‘PozzoPazzEstate’ Borgo Santa Maria in festa Undici giorni a tutto gas

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 9 luglio 2024)di spettacoli musicali, laboratori per bambini, serate danzanti, stand gastronomici, tornei sportivi e tanti eventi che raccontano la natura e la cultura del nostro territorio. Il Quartiere 8 si prepara a vivere la "PozzoPazzEstate", dal giovedì al 21 luglio (tutte le sere dalle 19.30 in poi), nel parco dei Tigli di. "Una manizione che esprime un forte senso di comunità, che promuove lo scambio intergenerazionale, dove le diverse generazioni hanno la possibilità di incontrarsi e divertirsi – così l’assessora ai Quartieri Mila Della Dora –. Un’iniziativa apprezzata anche dai residenti delle zone limitrofe, per il ricco programma di intrattenimento e svago che offre". L’iniziativa è organizzata dal Quartiere 8, dall’ associazione "Pazzi per Pozzo" con il sostegno del Comune.