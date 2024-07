Perché la destra italiana è l' unica che vince in Europa

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 9 luglio 2024) L'che governa una grande nazione europea è in Italia. Il crollo dei Tories in Inghilterra e la sconfitta del Rassemblement National in Francia fanno del caso italiano un «unicum» sul piano della formula e della leadership. Roma oggi è un fattore di stabilità ine nel G7. Facciamo un giro d'orizzonte. Per sapere, per capire, per uscire dalla demagogia della nostra sinistra strapaesana. Tre tappe, una conferma del buon momento politico che vive l'Italia. () Clicca qui, registrati gratuitamente a www.liberoquotidiano.it e leggi l'editoriale di Mario Sechi .