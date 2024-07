Pallanuoto Trofeo Rotterdam 2024 | Setterosa battuto all’esordio dall’Australia

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 9 luglio 2024) Ilè statodeldi. In Olanda le azzurre di Carlo Silipo hanno ceduto all’Australia per 9-7 nell’incontro inaugurale della manifestazione che costituisce il penultimo test prima delle Olimpiadi di Parigi. Per la nazionale italiana a segno con la doppietta Cocchiere e Marletta, gol anche di Galardi, Palmieri e Bettini. Domani le azzurre se la vedranno contro la Spagna vicecampione europea e bronzo mondiale, si gioca alle 17.15. I prossimi impegni del: collegiale a Napoli dal 16 al 23 luglio, common training con il Canada dal 17 al 21. Sabato 20 luglio la partita ufficiale Italia-Canada, l’ultima prima dei Giochi.SportFace.