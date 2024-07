Oroscopo Paolo Fox mercoledì 10 luglio 2024

Leggi tutta la notizia su zon

(Di martedì 9 luglio 2024) L’diFox per oggi,10Ariete Valuta attentamente una storia d’amore; i primi giorni dihanno lasciato tracce nel tuo cuore. Toro Oggi dai spazio alle tue idee e ai tuoi progetti. Solo l’amore resta problematico: sei ancora nervoso. Gemelli La forma fisica è in calo per un paio di giorni: forse è il caso di riposare un po’. Rivedi i tuoi incontri. Cancro Evita scontri con chi ti circonda e non alimentare il malumore. In amore, nuove possibilità. Leone Novità positive in tutti i settori. La vita affettiva risplende: potresti ritrovare la passione. Vergine Venere favorisce un incontro speciale. Prudenza sul lavoro, potresti rivedere alcune situazioni. Bilancia Venere porterà novità importanti domani.