Ondata di caldo intenso prolungata | Giuliacci è sicuro sarà un luglio bollente

(Di martedì 9 luglio 2024) La prima decade diè quasi andata in archivio e non c'è stato unasfissiante. Ma ora le cose sono destinate a cambiare, almeno secondo il reportage del colonnello Mario. “Nei prossimi giorni è atteso un sensibile aumento del. Ma ildi questa settimana potrebbe essere solo l'antipasto di un mese davvero”, l'aggiornamento del meteorologo. Che poi prosegue l'analisi sulle previsioni meteo disul sito meteo.it: “La tendenza suggerisce la possibilità che ilAnticiclone Nord-Africano insista sulla nostra Penisola per gran parte del mese, portando così un lungo periodo di tempo soleggiato, stabile e, soprattutto, rovente. Quella che sta iniziando potrebbe risultare un'diparticolarmente, destinata a durare per settimane, solo al Nord temporaneamente interrotta da qualche breve fase di tempo relativamente più instabile”.